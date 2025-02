Deutscher Biathlon-Star im Baby-Glück: "Endlich bist du da!"

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier .

Biathlon: Hettich-Walz will zurück in die Weltspitze

Aufgrund ihrer Schwangerschaft hatte Hettich-Walz die gesamte Saison verpasst. Die ehemalige deutsche Meisterin will aber im kommenden Winter wieder angreifen .

„In der Saison 2025/2026 ist es mein Ziel, wieder Teil der Mannschaft zu sein und an den Olympischen Spielen in Mailand teilzunehmen. Es gibt mittlerweile viele Beispiele von Athletinnen, die erfolgreich nach einer Schwangerschaft in die Weltspitze zurückgekehrt sind – das wäre auch mein Plan“, hatte sie schon vor der Geburt verraten.