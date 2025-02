Ex-Weltmeister bei Biathlon-WM abgeschlagen Letzter: "Schwer zu sagen, was los war"

„Es war ein kleiner Schock für mich“

„Es ist schwer zu sagen, was los war“, sagte der 33-Jährige im Anschluss laut ukrainischen Medien: „Es war ein kleiner Schock für mich.“ Pidrutschnyj gab auch offen zu, dass er nach dem Fehler- und Strafrundenfestival demotiviert war: „Es ist schwer, als Letzter mit dem Rückstand noch um irgendwas zu kämpfen.“ Schon vor dem Rennen hatte Pidrutschnyj gesagt, dass er körperlich am Ende der WM an Grenzen stoße, was seine Lage nicht einfacher machte.