Großer Wintersport-Zoff in Schweden ausgebrochen

In Schweden bricht ein großer öffentlicher Wintersport-Streit aus. Ein TV-Experte sorgt bei der Biathlon-WM mit seinen Aussagen für den Startschuss der Auseinandersetzung mit den Langläufern.

Im schwedischen Wintersport ist rund um die Biathlon-WM in Lenzerheide (Schweiz) ein riesiger Streit ausgebrochen. Die Hauptdarsteller der Auseinandersetzung sind die Biathleten und die Langläufer.

Das sahen die Langläufer als Provokation und reagierten mit deutlichen Worten. Eine Woche vor den Langlauf-Weltmeisterschaften in Trondheim war der Langläufer Edvin Anger bei einer Pressekonferenz verärgert: „Ich finde, dass diese Biathleten unglaublich viel reden, ohne dass sie etwas zeigen. Sie sind extrem gut im Reden. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass sie eifersüchtig sind.“

Riesiger Streit in Schweden

Die Rivalität zwischen Skilangläufern und Biathleten kochte in der Vergangenheit schon mehrfach hoch. So sagte der Langläufer William Poromaa vergangenes Jahr, dass er Biathlon noch nie mochte.

Nun springt auch Emil Danielsson seinen Teamkollegen Anger und Poromaa zur Seite. „Wir sagen nie, dass wir im Biathlon besser sind als sie. Aber sie sagen, dass sie im Langlauf besser sind als wir. Also nein, sie sollten kommen und ihre Stärken mit uns messen. Sie sind großartig im Biathlon, aber ich denke, im Langlauf ist es ein anderes Niveau.“

Der 22-Jährige nutzte die Gelegenheit auch, um Ponsiluoma eine Herausforderung zu schicken. „Es ist bisher nicht so gut gelaufen. Er sollte an einem Langlaufrennen teilnehmen und beweisen, dass er so gut ist, wie er ist. Ich glaube, er würde es schwer haben.“