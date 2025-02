"Heiliger Gral": Biathlon-Ikone staunt über Preuß!

In einer Kolumne für das Nordic Magazine zeigte sich die französische Biathlon-Ikone nun von Franziska Preuß begeistert: „Ich liebe es, wenn Sportler in der Lage sind, hundert Prozent ihrer Fähigkeiten zu zeigen, unabhängig von der Platzierung. Für mich ist das der Heilige Gral, das ultimative Ziel, das man erreichen kann.“

Biathlon-WM: Dann ist Preuß „schwer zu schlagen“

Zwar sei die 30-jährige Deutsche für Dorin-Habert in der Loipe „nicht unantastbar, aber wenn sie Schießen, Schussgeschwindigkeit und eine gute Fahrzeit kombiniert, ist sie schwer zu schlagen.“ Preuß hatte erst WM-Bronze in der Mixed Staffel, dann Silber im Sprint, und schließlich Gold in der Verfolgung gewonnen.