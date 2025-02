Völliger Zusammenbruch bei Biathlon-WM: „Was um alles in der Welt ist da passiert?“

Ole Einar Björndalen konnte kaum fassen, was er da sah. „Ist das wirklich möglich?“, rief die Biathlon-Legende in seiner Funktion als TV-Experte beim norwegischen Sender TV 2 ungläubig ins Mikrofon.

„Was um alles in der Welt ist da passiert?“

„Das ist ein völliger Zusammenbruch“, kommentierte Marius Skjelbaek bei TV 2 . „Was um alles in der Welt ist da passiert?“, fragte der ehemalige Langläufer Torgeir Bjorn, der für den Sender NRK das Geschehen kommentierte.

„Ich habe gemerkt, dass ich links daneben geschossen hab, dann habe ich versucht zu korrigieren - und wieder links daneben geschossen. Ich weiß nicht, was passiert ist, und ich habe es immer noch nicht begriffen. Das ist sehr traurig.“

„Norwegisches Fiasko“ bei Biathlon-WM

Am Ende landete die 30-Jährige auf einem enttäuschenden 44. Platz. Da auch ihre norwegischen Teamkolleginnen am Schießstand wackelten und entsprechend sowohl Maren Kirkeeide (Platz 16) und Ingrid Tandrevold (23.) ein Top-Ergebnis verpassten, war der Frust in der Heimat groß.