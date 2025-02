Biathlon-WM: Rücktritts-Ankündigung nach deutschem Coup

Johannes Kühn gewinnt mit der Staffel der Männer am Samstagnachmittag ein wenig überraschend die Bronzemedaille. Danach verkündet der Routinier seine Pläne für ein Karriereende nach Olympia 2026.

Zwölf Jahre gingen ins Land, bis Johannes Kühn seine erste Medaille bei einer Weltmeisterschaft um den Hals hängen durfte. Am Samstagnachmittag war es dann soweit: Mit der deutschen Herren-Staffel gewann der Biathlon-Star nach einem nahezu fehlerfreien Auftritt hinter Norwegen und Frankreich die Bronzemedaille.

Der 33-Jährige wurde nach dem Rennen emotional und erklärte seine Pläne für ein mögliches Karriereende: „Mein Plan geht bis Olympia 2026. Pläne können sich ändern, aber Stand jetzt ist der Plan so.“ Er kündigte an, dass die WM in Lenzerheide „vermutlich“ seine letzte gewesen sein sollte.

Er fügte an: „Umso schöner war es, dass ich heute eine gute Leistung hab zeigen können. Und zweitens, dass es als Team gereicht hat.“

Besonderer Moment für Kühn

In den letzten Jahren blieb der Erfolg bei den Herren aus. Auch Kühn suchte besonders in diesem Winter oft nach seiner Form. Für ihn war es kein leichter Weg zum Edelmetall - umso spezieller war der Erfolg für Kühn: „Ich glaube, ich war seit 2018 bei jedem Großereignis dabei. Das ist meine letzte WM und ich hole in meinem letzten Rennen eine Medaille, das ist schön, ja.“