Wirbel bei Norwegen: Biathlon-Star widerspricht Trainer

SPORT1 20.02.2025 • 12:10 Uhr Kurz vor der Single-Mixed-Staffel entsteht beim norwegischen Team Konflikt-Potenzial. Sturla Holm Laegreid äußert seinen Unmut über seine Nichtnominierung.

Am Donnerstagnachmittag (ab 16:05 im SPORT1-Liveticker) steht bei der Biathlon-WM in Lenzerheide die Single-Mixed-Staffel an. Für Norwegen gehen Superstar Johannes Thingnes Bö und Ragnhild Femsteinevik an den Start. Ersatzläufer ist Vetle Sjaastad Christiansen.

Nicht berücksichtigt wurde Sturla Holm Laegreid. Der Norweger hatte mit einer Nominierung gerechnet - zumindest als Ersatzläufer.

„Ich wollte das wirklich, aber Johannes ist der Beste bei dieser Übung. Ich hatte gehofft, Ersatz zu werden“, sagte Laegreid beim Dagbladet. Der 28-Jährige führte aus: „Ich habe bei der Weltmeisterschaft gute Leistungen erbracht und trage das Gelbe Trikot.“

Bei der WM in Lenzerheide landete Laegreid bisher beim Sprint auf dem neunten Platz. Bei der Verfolgung verpasste der sechsmalige Weltmeister Edelmetall nur knapp und wurde Vierter. Im Einzelrennen reichte es für den derzeitigen Weltcup-Führenden nur zu Rang 15.

Norwegen setzt auf Frische

Die Nichtnominierung von Laegreid, der sich in ordentlicher Form befindet, sei ihm so erklärt worden, dass man im norwegischen Team vor allem auf Frische setzen wolle. Norwegens Nationalcoach Per Arne Botnan betonte: „Wir wollen eine möglichst gut erholte Männermannschaft haben.“

Im Gegensatz zu Laegreid absolvierte Ersatzläufer Christiansen bei dieser WM noch kein Rennen. Mit 20 Kilometern am Mittwoch war die Belastung bei Laegreid in den letzten Tagen sehr hoch. Gleiches gilt für Superstar Bö. Eine Nichtnominierung ist beim 31-Jährigen aber wohl nicht infrage gekommen. „Er ist in einer so guten körperlichen Verfassung“, erklärte Botnan.

Verstehen kann Laegreid die Entscheidung trotzdem nur bedingt: „Ich bin da anderer Meinung, aber es ist die Entscheidung der Trainer.“