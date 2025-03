Biathlon-Enttäuschung: Neuer deutscher Coach bringt keine Belebung

Im Sprint über 10 km kann auch der neue Coach Tobias Reiter nichts an der deutschen Misere ändern.

Beim Sprint von Nove Mesto, dem ersten Wettkampf nach der WM in Lenzerheide, belegte Justus Strelow als bester Athlet des Deutschen Skiverbandes (DSV) einen indiskutablen 19. Platz.

An der Misere der deutschen Männer in diesem Winter konnte auch Reiter nichts ändern. Der 39-Jährige übernahm nach dem überraschenden Rücktritt von Uros Velepec nach der WM die Verantwortung. Er soll das Team mit Blick auf Olympia in die Erfolgsspur zurückführen.