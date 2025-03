Biathlon: Franziska Preuß vorzeitig abgereist

SPORT1 09.03.2025 • 08:39 Uhr Franziska Preuß lässt in Nove Mesto die Staffel aus und gönnt sich eine Erholungspause - im Kampf um die wackelnde Führung im Gesamtweltcup kommt sie womöglich zur rechten Zeit.

Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß muss nach enttäuschenden Ergebnissen in Nove Mesto um den Sieg Gesamtweltcup bangen - und schont nun ihre Kräfte für den Endspurt der großen Mission.

{ "placeholderType": "MREC" }

Nach dem 13. Platz in der Verfolgung am Samstag reist Preuß am Sonntagmorgen vorzeitig aus Tschechien ab.

„Das war schon lang ausgemacht“, sagte die 30-Jährige in der ARD, bereits bei der WM in Lenzerheide sei die kleine Pause verabredet worden: „Ich werde morgen in der Früh heimfahren und mit frischem Kopf in Pokljuka wieder angreifen.“ Die heutige Staffel werden Selina Grotian, Johanna Puff, Julia Tannheimer und Sophia Schneider bestreiten.

Preuß' ärgste Verfolgerin holt auf

Beim Verfolger am Samstag hatte sich Preuß drei Schießfehler geleistet, der Abstand auf ihre ärgste Konkurrentin Lou Jeanmonnot schmolz auf 36 Punkte. Die Französin belegte am Samstag Rang vier.

{ "placeholderType": "MREC" }

Jeanmonnot konnte ihren Rückstand auf Preuß in Nove Mesto mehr als halbieren, vor dem Weltcup-Auftakt hatte sie 92 Punkte hinter der Verfolgungsweltmeisterin gelegen.

Die Staffel der Männer startet um 13.50 Uhr, für die Frauen geht es ab 17.40 Uhr in die Loipe (LIVETICKER). Es folgen zum Saisonabschluss noch die Stationen auf der Pokljuka (13. bis 16. März) und am Holmenkollen in Oslo (21. bis 23. März).

-----