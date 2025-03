Biathlon heute LIVE im TV, Stream & Ticker: Krönt sich Preuß beim Massenstart?

SPORT1 23.03.2025 • 10:00 Uhr Franziska Preuß kämpft beim Massenstart im Oslo um den Triumph im Weltcup. Dabei ist ein echter Krimi gegen die Französin Luo Jeanmonnot zu erwarten.

Ausgerechnet beim finalen Weltcup am Holmenkollen von Oslo gab Franziska Preuß ihre Weltcup-Führung her. Nachdem Preuß am Samstag patzte und nur Fünfte wurde, liegt sie vor dem Massenstart am Sonntag fünf Weltcup-Punkte hinter der Französin Lou Jeanmonnot.

Am Sonntag steht der Massenstart um 13:15 Uhr auf dem Plan. Es bahnt sich im letzten Weltcup-Rennen in dieser Saison ein Krimi zwischen Jeanmonnot und Preuß an.

Biathlon: Massenstart der Frauen in Oslo heute LIVE im TV, Stream und Ticker

TV: ARD, Eurosport

Livestream: ARD, discovery+

Liveticker: SPORT1

Jeanmonnot gewann die Verfolgung am Samstag und machte den 35-Punkte-Vorsprung von Preuß zunichte. Die Deutsche leistete sich beim 3. Schießen zwei Fehler und fiel zwischenzeitlich sogar auf Platz zehn zurück. Am Sonntag könnte sogar eine bessere Platzierung nicht ausreichen, um Jeanmonnot einzuholen, weil die Französin mehr Siege auf ihrem Konto hat.

Die kleine Kristallkugel ist Preuß in der Sprintdisziplin durch ihren souveränen Sieg am Freitag schon sicher, im Kampf um die große ist noch alles offen. Die Entscheidung wird am Sonntag fallen - und es ist ein echter Krimi zu erwarten.