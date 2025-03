Biathlon: So holt Preuß den historischen Gesamtweltcup!

SPORT1 20.03.2025 • 13:14 Uhr Im Biathlon steht in Oslo das letzte Weltcup-Wochenende an. Franziska Preuß kämpft als Führende im Gesamt-Weltcup noch um die große Kristallkugel. Die Konkurrentin ist eine starke Französin. Wie holt Preuß den Gesamtweltcup? Die Konstellationen im Überblick.

Franziska Preuß hat am letzten Biathlon-Wochenende der Saison Historisches vor. Sie kann zum ersten Mal in ihrer Karriere den Gesamtweltcup gewinnen, es wäre der erste deutsche Triumph bei den Frauen seit 2017. Damals war Laura Dahlmeier die beste Biathletin der Saison.

In Oslo stehen für die Frauen noch drei Wettbewerbe auf dem Programm. Preuß' stärkste Konkurrentin ist die Französin Lou Jeanmonnot. Sie liegt nur 20 Punkte hinter der deutschen Verfolgungsweltmeisterin. Wie holt Preuß den Gesamtweltcup? SPORT1 zeigt die Konstellationen.

Biathlon-Gesamtweltcup: So ist die Ausgangslage für Preuß

In Oslo stehen von Freitag bis Sonntag noch jeweils ein Sprint und eine Verfolgung an, den Abschluss bildet am Sonntag der Massenstart, wo es also zum direkten Showdown kommen könnte. Nach ihrem fantastischen Saisonstart und zeitweise über 200 Punkten Vorsprung liegt Preuß (1048 Punkte) aktuell noch 20 Punkte vor Jeanmonnot (1028).

„Ich werde auch in Oslo mein Bestes geben, mehr kann ich ja nicht tun, wir werden sehen, wie es dann aussieht. Aber sowohl Lou als auch ich können schon jetzt stolz auf die Saison sein“, sagt Preuß, die vor dieser Saison nur einen Weltcupsieg in einem Einzelrennen auf dem Konto hatte.

Wie viele Punkte gibt es im Biathlon pro Rennen?

Der Vorsprung von 20 Punkten ist bei weitem kein Ruhekissen, denn pro Rennen gibt es im Biathlon-Weltcup für die Siegerin 90 Punkte. Die Punktvergabe pro Platz in der Übersicht:

Platz Punkte 1. 90 2. 75 3. 65 4. 55 5. 50 6. 45 7. 41 8. 37 9. 34 10. 31

Ab Platz elf gibt es bis Platz 40 jeweils einen Zähler weniger. Es müssen also wahrscheinlich noch mindestens zwei Top-Platzierungen her, um am Sonntag die große Kristallgugel in die Luft zu stemmen.

Preuß vs. Jeanmonnot: Die Konstellationen

Franziska Preuß gewinnt den Gesamtweltcup, wenn...

... sie alle drei Rennen gewinnt oder zwei Rennen gewinnt und einmal mindestens 7. wird oder einmal gewinnt und zweimal Zweite wird. In beiden letztgenannten Fällen könnte Jeanmonnot maximal 19 bzw. 15 Punkte mehr sammeln als die Deutsche.

Bei anderen Platzierungen muss zwischen den beiden Kontrahentinnen gerechnet werden. Wahrscheinlich wird es bis zum Massenstart am Sonntag offen bleiben und sich dann möglicherweise erst im letzten Schießen der Saison entscheiden.

Lou Jeanmonnot gewinnt den Gesamtweltcup, wenn...

...sie die letzten drei Rennen alle gewinnt. Dann würde die Französin 270 Punkte sammeln. Preuß kämme dann mit maximal drei zweiten Plätzen höchstens auf 225 Punkte. Grundsätzlich wird es für Preuß immer schwierig, wenn sie hinter ihrer Konkurrentin landet. Würde Jeanmonnot beispielsweise dreimal Dritte, würden Preuß nicht einmal drei vierte Plätze reichen.

Preuß auf den Spuren von Biathlon-Legenden Neuner und Dahlmeier

Der letzte deutsche Gesamtweltcup-Sieg ist mittlerweile acht Jahre her. Dabei waren die Frauen um Dahlmeier und Magdalena Neuner einst die dominierende Nation. Zwischen 2003 und 2012 gewannen Martina Beck (damals Glagow), Kati Wilhelm, Andrea Henkel und Neuner sechs von zehn Gesamtweltcups, von 2006 bis 2008 sogar dreimal in Folge.

In den vergangenen Jahren schlugen die Italienerinnen Dorothea Wierer und Lisa Vitozzi dreimal zu. Für Frankreich beendete Julia Simon 2023 eine lange Durststrecke seit 2005 (Sandrine Bailly).

Das macht Preuß Hoffnung

Hoffnung machen für Preuß, neben dem kürzlichen WM-Titel in der Verfolgung, die Zahlen in Sprint und Massenstart. In den beiden Bewerben holte sie im Saisonverlauf insgesamt 130 Punkte mehr als Jeanmonnot, während die Französin in der Verfolgung deutlich stärker performte - außer bei der WM.