Biathlon: "Ihr werdet uns in sechs Monaten nicht wiedererkennen"

Johannes Thingnes und Tarjei Bö lassen sich zum Abschied am Holmenkollen nochmal richtig feiern. In Zukunft sollen nun andere Dinge im Mittelpunkt stehen.

Für die Brüder Bö war der Abgang vor den eigenen Landsleuten das perfekte Karrierende. „Die Sonne scheint, sie scheint für uns und alle Menschen, die hier sind“, sagte Tarjei: „Wir sind so glücklich, dass das Finale hier am Holmenkollen ist. Wir werden euch alle für den Rest unseres Leben nie vergessen. Ich werde diesen Tag nie vergessen.“

„Wir werden zunehmen“

Auch bei den Olympischen Winterspielen 2026 in Italien. Der Aufwand für die Wettbewerbe in Antholz ist den Bös zu groß, statt Biathlon sollen nun andere Dinge im Vordergrund stehen. „Wir müssen, wir dürfen Väter sein“, betonte Tarjei in Oslo: „Wir wollen unseren Familien so viel wie möglich zurückgeben.“