Neuer Biathlon-König: "Ich habe alles getan, um Menschen zu meiden"

Der 28-Jährige sicherte sich am Samstag mit seinem Sieg in der Verfolgung beim Heim-Weltcup am Holmenkollen die große Kristallkugel im Gesamtweltcup. Der Schlüssel dazu war nicht nur Laufstärke und Präzision am Schießstand, sondern auch konsequente Selbstisolation, um 100 Prozent fit zu sein.