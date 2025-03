Biathlon-Königin Preuß emotional: "Es gab Momente, in denen ich gezweifelt habe"

SPORT1 31.03.2025 • 17:42 Uhr Biathlon-Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß spricht offen über schwere Rückschläge in den vergangenen Jahren. Die 31-Jährige verrät, wie nah zwischenzeitlich auch ein Karriereende war.

Franziska Preuß hat mit dem Gewinn des Biathlon-Gesamtweltcups ihren größten sportlichen Erfolg gefeiert. Die 31-Jährige krönte eine bärenstarke Saison, sie ist die erste deutsche Gesamtsiegerin seit Laura Dahlmeier im Jahr 2017.

Preuß' Erfolg ist auch ein Zeichen an viele Kritiker, die sie in den vergangenen Jahren schon abgeschrieben hatten. Wie die 31-Jährige exklusiv in der SPORT1-Sendung Spotlight verriet, haben sie die schwierigen Phasen in jüngerer Vergangenheit auch mental belastet.

Biathlon-Königin Preuß: „Ich war sehr frustriert“

„Ich war sehr frustriert, habe damals einiges durchgemacht. Die letzten zwei, drei Jahre liefen gesundheitlich überhaupt nicht gut“, verriet Preuß.

Doch das war nicht das einzige Problem. „Man hat dann auch letztes Jahr schon Kommentare gelesen wie: ‚Die soll doch jetzt einfach aufhören‘ oder ‚Das wird eh nichts mehr bei ihr‘. Da dachte ich mir schon: ‚Jetzt ist es so weit, jetzt schreiben die Leute schon so etwas über mich‘. Ich hatte allerdings immer den Glauben, dass ich mein volles Potenzial noch nicht ausgeschöpft habe“, stellte sie klar.

Karriereende? „Zum Glück aus dem Kopf bekommen“

Dennoch sei „immer irgendwie eine Erkältung dazwischengekommen“, was die heutige Gesamtweltcupsiegerin phasenweise wieder zurückwarf. Die gebürtige Wasserburgerin nahm auch deshalb entscheidende Änderungen in ihrer Vorbereitung auf den Winter 2024/25 vor.

„Jetzt war ich wieder motiviert, um herauszufinden, was ich noch entscheidend verändern kann und wie ich mein Immunsystem stärken kann. Das hat zum Glück funktioniert. Ich bin sehr dankbar, dass diesen Winter alles aufgegangen ist“, sagte sie.

Ein Karriereende im vergangenen Jahr war für die 31-Jährige zwar keine Option, allerdings gab sie zu, dass es in den Jahren zuvor schon Momente gab, „in denen ich gezweifelt habe. Das habe ich zum Glück immer schnell aus dem Kopf bekommen. Der Sport ist so cool, macht so viel Spaß und das hat immer überwogen.“

Sie selbst habe sich immer wieder an die Freude am Biathlon erinnern müssen, aber auch Außenstehende und Freunde hatten sie zum Weitermachen ermutigt.

