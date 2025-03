Biathlon LIVE: Pokljuka im TV, Stream und Ticker - die Massenstarts der Frauen und Männer

Am Samstag geht der Biathlon-Weltcup im slowenischen Pokljuka weiter. Sowohl die Frauen als auch die Männer sind im Massenstart an der Reihe.

Franziska Preuß träumt weiter vom größten Coup ihrer Karriere und ist am Samstag erneut im Kampf um das Gelbe Trikot gefordert. Beim Biathlon-Weltcup im slowenischen Pokljuka steht der Massenstart auf dem Programm (ab 13.35 Uhr im LIVETICKER) .

Die 31-Jährige hat nun 998 Punkte auf dem Konto , damit 60 mehr als ihre Verfolgerin Lou Jeanmonnot (938) und erwartet ein enges Duell bis zum allerletzten Rennen. Derzeit versucht Preuß aber noch, „nicht so viel darüber nachzudenken. Es ist jedoch natürlich schwierig, wenn man diese Fragen fünf Mal am Tag hört“, betonte die Deutsche mit einem Augenzwinkern.

Neben Preuß, die am Donnerstag im verkürzten Einzel von Pokljuka den dritten Platz feierte, wird nur noch Selina Grotian die deutschen Farben im Massenstart der Frauen vertreten.

Biathlon: Massenstart der Frauen und Männer auf der Pokljuka heute LIVE im TV, Stream und Ticker

Bö ist schon abgereist

Bei den Männern, die ebenfalls am Samstag im Massenstart gefordert sind (ab 15.45 Uhr im LIVETICKER) , hätte derweil alles auf den Zweikampf der beiden norwegischen Biathleten Johannes Thingnes Bö und Sturla Holm Laegreid hinauslaufen sollen. Doch am Freitag sorgte Bö plötzlich für einen Paukenschlag und verkündete eine Krankheitspause.

„Ich werde aussetzen in der Hoffnung, dass ich 100 Prozent fit bin für meine allerletzten Rennen am Holmenkollen in der kommenden Woche“, sagte der 31-Jährige vor seiner Abreise aus Pokljuka. Damit schwinden die Chancen auf den sechsten Triumph im Gesamtweltcup, Sturla Holm Laegreid kann seinen 39 Punkte großen Vorsprung weiter ausbauen.