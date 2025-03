Biathlon-Altstar sorgt für umjubelte Sensation - Rückschlag für Bö

Dicke Biathlon-Überraschung in Slowenien: Der 37 Jahre alte Lokalmatador Jakov Fak hat im verkürzten Einzel auf der Pokljuka seinen ersten Sieg seit neun Jahren eingefahren!

Der zweimalige Weltmeister (2012 im Einzel von Ruhpolding und 2015 im Massenstart von Kontiolahti) erwischte bei seinem Heimspiel einen Sahnetag und sicherte den unerwarteten Coup mit einer fehlerlosen Performance am Schießstand. Die deutschen Biathleten haben derweil unter ihrem neuen Cheftrainer Tobias Reiter das erste Spitzenergebnis im Weltcup eingefahren: Der ebenfalls fehlerfreie Justus Strelow wurde Siebter.

Strelow mit Achtungserfolg

Für Deutschland lieferte außer Strelow einzig David Zobel (3/+3:47,5) noch einigermaßen ab. Beim Debüt des neuen Cheftrainers in Nove Mesto in der Vorwoche waren Strelow und Philipp Horn als beste DSV-Skijäger in Sprint und Verfolgung jeweils 19. geworden, das Sextett hatte sich dort 15 bzw. 24 Schießfehler geleistet. Auf der Pokljuka wurde wegen der schlechten Wetteraussichten das Einzel von Freitag um einen Tag vorgezogen und zugleich um fünf Kilometer verkürzt.