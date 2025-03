Biathlon LIVE Pokljuka im TV, Stream und Ticker - Einzel der Frauen und Männer

Für die deutschen Biathletinnen und Biathleten stehen auf der Pokljuka wichtige Rennen an. Franziska Preuß will das Gelbe Trikot verteidigen, die deutschen Herren suchen weiter ihre Form.

Kann Franziska Preuß im Kampf um den Biathlon-Gesamtweltcup nachlegen? Vor dem verkürzten Einzel am Donnerstag ( ab 11.30 Uhr im LIVETICKER ) über 12,5 km beträgt der Vorsprung in der Gesamtwertung auf die Französin Lou Jeanmonnot nur noch 36 Punkte.

Im Vergleich zu den deutschen Männern ist dies für Preuß, die den Gewinn des Gelben Trikots als ihren „größten Traum“ bezeichnet, aber ein Luxusproblem. Philipp Nawrath, Justus Strelow und Co. kämpfen verzweifelt um den Anschluss an die Weltspitze. Auf der Pokljuka sind die DSV-Männer am Donnerstag im verkürzten Einzel über 15 km (ab 15.15 Uhr im LIVETICKER) gefordert.