Biathlon: Schieß-Debakel verhindert deutsches Podium

Schon der deutsche Startläufer David Zobel hatte am Schießstand mächtige Probleme. Beim ersten Stehendanschlag leistete er sich die erste Strafrunde. „Der Wind war schon der Hauptgrund, aber vier Fehler dürfen nicht passieren“, sagte Zobel in der ARD : „Die Athleten neben mir haben es auch hinbekommen. Ich habe einfach brutal gewackelt und meinem Team einen richtigen Bärendienst erwiesen.“

Biathlon: Kühn schießt sechsmal vorbei

Noch schwächer agierte Johannes Kühn, der sich gleich drei Strafrunden leistete. Kühn, der als dritter Läufer an den Start ging, hatte zunächst schon beim Wechsel Probleme und stürzte. Doch mit einem starken Liegendschießen und guter Laufleistung kämpfte er sich wieder an das Podest heran.

Kühn: „Das war sehr, sehr schlecht“

Schlussläufer Horn läuft fast noch auf das Podest

In den Einzelwettbewerben in Tschechien war keiner der Athleten des Deutschen Skiverbandes (DSV) unter die Top 15 gekommen. In der Verfolgung war Horn auf Rang 19 bester Deutscher. Den gleichen Platz belegte Strelow, der aufgrund leichter Halsschmerzen in der Staffel fehlte, beim Sprint.