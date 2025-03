Biathlon: Deutschland landet WM-Staffel-Coup!

Es gab durchaus schon Jahre, in denen man sich Sorgen um den deutschen Biathlon -Nachwuchs machen musste. Verfolgt man jedoch die Junioren-Weltmeisterschaften von Östersund, sind diese schon fast Schall und Rauch.

Am vorletzten Tag der Titelkämpfe belohnte sich die Jugend-Staffel (Jahrgänge 2006 - 2009) mit Gold in der 3x6-Kilometer-Staffel. Startläuferin Melina Gaupp mischte auf Anhieb vorne mit und übergab auf Position drei liegend auf Sydney Wüstling. Diese zeigte ein überragendes Rennen und brachte das DSV-Trio in Führung.