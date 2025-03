Dahlmeier adelt Weggefährtin und Erbin Preuß: „Unglaublich!“

Dahlmeier postete in ihrer Instagram-Story ein Bild, wie sie vor dem Fernseher das Drama auf der Schlussrunde verfolgte. „Franziiiii“, schrieb die siebenmalige Weltmeisterin und zweimalige Olympiasiegerin und garnierte ihren Post mit zahlreichen Emojis: „Gesamtweltcupsiegerin. Und was für ein Krimi! Unglaublich!“

Dahlmeier würdigt Preuß-Geste

Dahlmeier teilte ein Post der Französin Jeanmonnot, die ein Bild der Szene mit „This is, what it’s all about“ („Das ist genau das, worum es geht“) kommentiert hatte und unterstrich damit, dass das auch ihrem Verständnis von gesunder sportlicher Rivalität entspricht.

Gemeinsame Vergangenheit

Dahlmeier und Altersgenossin Preuß haben eine gemeinsame Vergangenheit: 2015 gewannen die beiden in Kontiolahti WM-Gold in der Staffel mit Franziska Hildebrand und Vanessa Hinz.

In diesem Winter ließ Preuß diesen Makel hinter sich: Neben der großen Kristallkugel sicherte sie sich zuvor in Lenzerheide auch ihre ersten WM-Medaillen in Einzeldisziplinen - Silber im Sprint und Gold in der Verfolgung.