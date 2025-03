Ein tragischer Held der Biathlon-WM kann wieder lächeln

Jacquelin bei WM ohne Einzelmedaille

Der fünfmalige Weltmeister aus Frankreich hat eine verkorkste WM mit vielen Problemen am Schießstand hinter sich: Er gewann keine Medaille in den Einzeldisziplinen und wurde nicht für die Staffel nominiert, einziges Erfolgserlebnis war die Goldmedaille in der Mixed-Staffel - alles in allem blieb er trotzdem weit unter seinen Ansprüchen.