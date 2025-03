Heftiger Zoff! Biathlon-Star attackiert eigenen Verband

Der Konkurrenzkampf im norwegischen Männerteam ist riesig. Einer der Leidtragenden davon ist Vetle Sjastad Christiansen, der beim Biathlon-Weltcup in Pokljuka wieder einmal auf der Strecke bleibt - und deshalb an die Decke geht.

Vetle Sjastad Christiansen, der am vergangenen Wochenende mit einem Sieg und zwei weiteren Podestplätzen im zweitklassigen IBU-Cup überzeugte, ist stocksauer. Denn trotz seiner sehr guten Leistungen wurde der 32-Jährige nicht für den kommenden Biathlon-Weltcup in Pokljuka nominiert - und das, obwohl der norwegische Verband gleich acht Athleten nach Slowenien schickt.

Trainer kontern Christiansens Frust

Statt Christiansen wurden unter anderem Rückkehrer Johannes Dale-Skjevdal und Debütant Isak Frey berufen - vollkommen unverständlich, geht es nach der Meinung des Routiniers. „Der Verband macht sich große Sorgen um die mentale Gesundheit und dann behandeln sie Athleten so“, sagte Christiansen, der in der vergangenen Saison Fünfter im Gesamtweltcup wurde, sich in diesem Winter allerdings zwischen dem Weltcup und dem IBU-Cup bewegt.

„Die Nominierung erfolgt nach zwei Kriterien - die internationalen Resultate und die aktuelle Form. Und auf beides schaut man nicht. Es ist klar, dass das etwas mit der Psyche eines Athleten macht“, führte Christiansen weiter aus. Brisant: Der Norweger ist so dermaßen frustriert, dass er sogar das Saisonfinale im IBU-Cup auslässt. „Ich konnte damit nicht umgehen. Ich konnte nicht für den IBU-Cup in Otepää bleiben und so tun, als wäre alles in Ordnung“.