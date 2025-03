In TV-Interview: Sturz von deutschem Biathlon-Star enthüllt

Justus Strelow ist beim Sprint in Oslo bester Deutscher. Nach dem Rennen wird klar, dass ohne ein unglückliches Missgeschick noch mehr möglich gewesen wäre.

Enthüllung zu Justus Strelow nach dem Biathlon-Sprint am Holmenkollen: Der 28-Jährige kam zwar beim Weltcup in Oslo als bester Deutscher als guter Achter ins Ziel, musste aber auf der Schlussrunde einen bitteren Rückschlag hinnehmen.

„Ich wollte kurz vor der letzten langen Abfahrt ein bisschen mehr Schwung mitnehmen auf der letzten Runde. Dann waren die Beine ein bisschen zu müde. Meine Skispitzen haben ein kleines bisschen Schnee eingefangen und dann hat es mich nach vorne geworfen. Da lag ich mal schön auf dem Bauch“, sagte Strelow in der ARD .

Der Sturz sei „natürlich ärgerlich. Das hat fünf bis zehn Sekunden gekostet. Am Ende verliere ich dadurch vielleicht einen Platz. Trotzdem war es ein gutes Ergebnis.“

Strelow verliert auf Schlussrunde 47 Sekunden auf Bö

Für den Verfolger am Samstag (ab 13.45 Uhr im LIVETICKER) macht das Rennen von Strelow trotzdem Hoffnung. Der 28-Jährige will voll angreifen: „Wir hatten richtig starkes Material, das hat Spaß gemacht. Ich hoffe, dass ich in der Verfolgung noch zwei Norweger einkassiere. Vielleicht können wir die Party ein wenig stören.“