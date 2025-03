Deutscher Biathlon-Star reagiert auf überraschenden Trainerwechsel

Mit WM-Bronze in der Staffel hatten die deutschen Biathlon-Herren zumindest für einen kleinen Lichtblick in einer enttäuschenden Saison gesorgt. Nicht mit von der Partie war ausgerechnet Top-Schütze Strelow, der zuvor in der Mixed-Staffel und an der Seite von Franziska Preuß in der Single-Mixed-Staffel Bronze geholt hat.