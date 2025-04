Biathlon: Besonderes Geschenk für Preuß

Der dramatische Triumph im Gesamtweltcup und vier gewonnene Medaillen bei den Biathlon -Weltmeisterschaften in Lenzerheide, darunter Gold in der Verfolgung: Für Franziska Preuß war die Saison 2024/25 die bisher beste ihrer Karriere. Dafür gab es jetzt ein Geschenk von ihrem Ausrüster Rossignol.

Am Dienstag und Mittwoch empfing Rossignol seine prominentesten Gesichter in der Firmenzentrale im französischen Saint-Jean-de-Moirans. Dabei erhielt Preuß ein spezielles Ski-Paar, das komplett in den deutschen Farben Schwarz, Rot und Gold gehalten ist. Über der Bindung sind zudem ihre Erfolge des vergangenen Winters vermerkt.

Gesamtweltcupsiegerin, Weltmeisterin in der Verfolgung, Silbermedaillengewinnerin im Sprint, Gewinnerin der Massenstartwertung, WM-Bronze mit der Mixed-Staffel und WM-Bronze mit der Single-Mixed-Staffel - all diese Highlights sind dort in englischer Sprache untereinander aufgelistet. Ein Foto davon postete die 31-Jährige am Mittwoch auf ihrem Instagram-Kanal.