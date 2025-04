Biathlon-Star degradiert - aus Liebe!

Das schwedische Biathlon-Team ist um einen Athleten ärmer. Auf der vom schwedischen Biathlon-Verband veröffentlichten Liste der A-Nationalmannschaft für die kommende Weltcup-Saison fehlt der Name von Emil Nykvist überraschend. Während die 14 aufgelisteten Athletinnen und Athleten in Östersund trainieren werden, möchte Nykvist eigene Wege gehen.

„Es gibt viele Wege, die man einschlagen kann, und dieses Jahr habe ich meinen eigenen Weg gewählt, einen Weg, auf dem ich mehr Kontrolle über mich selbst habe, der mir aber vor allem die Möglichkeit gibt, mehr zu Hause zu sein und das zu priorisieren, was mir am wichtigsten ist, die Familie. In diesem Winter steht Olympia an, ich möchte dort ankommen, am Start stehen und mich gut vorbereitet fühlen“, erklärte Nykvist auf seinem Instagram-Account.