Biathlon: Strauchelnde Top-Nation holt 90er-Legende als Trainer!

Der Österreichische Skiverband hat am Donnerstag den neuen Biathlon-Herrentrainer bekannt gegeben. Eine einheimische Legende soll die Nation zurück in die Weltspitze führen.

Die Herren des österreichischen Biathlon-Teams hören künftig auf das Kommando von Ludwig Gredler. Das gab der ÖSV am Donnerstag bekannt. Gredler folgt auf den bisherigen Cheftrainer Vegard Bitnes, der nach dem Saisonfinale in Oslo wegen der anhaltenden sportlichen Krise entlassen worden war.

Gredler startete in den 1990er Jahren selbst im Weltcup und feierte große Erfolge. Neben sechs Weltcupsiegen holte der heute 57-Jährige zwei Medaillen bei Weltmeisterschaften: Bronze im Einzel in Osrblie 1997 und Silber in Oslo 2000 über die gleiche Distanz. Nach seiner aktiven Karriere war er in verschiedenen Funktionen tätig, zuletzt lange Zeit als Co-Trainer bei den Herren.