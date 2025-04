Der stille Architekt einer goldenen deutschen Biathlon-Ära

Am Saisonende 2023 gab Legende Mark Kirchner sichtlich bewegt seinen Rücktritt als Männer-Bundestrainer bekannt. Heute wird der ehemalige Spitzen-Biathlet 55 - und kann auf ein enormes Vermächtnis in seinem Sport zurückblicken.

Einer der besten Biathleten der Neunziger

Der Thüringer, geboren am 4. April 1970 in Neuhaus am Rennweg, holte im Jahr der Wiedervereinigung bei der WM in Oslo seine ersten beiden WM-Titel noch für die DDR, es folgten fünf weitere WM-Goldmedaillen und drei Olympiasiege.