Biathlon-Rücktritt unter Tränen! Nächster großer Einschnitt im deutschen Team

Mark Kirchner dankt unter Tränen seiner Frau

Die Heim-WM in Oberhof sei trotz des enttäuschenden Abschneidens der Männer ein passender Abschluss gewesen. „Auch wenn wir in diesen zwei Wochen leider nicht alle unsere Ziele erreichen konnten, haben wir in der zurückliegenden Saison definitiv wieder einen wichtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht“, sagte Kirchner.