Wut bei Biathlon-Star: „Richtige Experten am Start!“

Sofort kursierten in der Alpenrepublik Gerüchte über ein Karriereende, jedoch ist dem nicht so. Leitner will bei den Olympischen Spielen 2026 mit von der Partie sein und ist folgerichtig enttäuscht von der Entscheidung. Dies ließ er den ÖSV auch via Social Media wissen. „Richtige Experten am Werk. Super“, postete der 28-Jährige unter einem Post des Verbands, in dem der Kader aufgelistet ist.