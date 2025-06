"Bullshit": Biathlon-Zoff in Norwegen nimmt kein Ende

Sie stimmte zwar zu, „nie hundertprozentiges Vertrauen in das, was die Trainer sagen“, gehabt zu haben und immer gefragt zu haben, „warum wir etwas tun“. Jedoch wäre das nur der Fall gewesen, „damit wir gemeinsam besser werden“. Dass dies der Hauptgrund für die Entscheidung des Verbands gewesen sei, kann sie deswegen nicht glauben.

Knotten hat eine Theorie über ihre Ausbootung

Verband reagiert auf Knottens Aussagen

Konfrontiert mit diesen Aussagen blieb der Verband in Person von Sportchef Per Arne Botnan allerdings bei der Begründung. „Wir halten uns an das, was wir gesagt haben, das ist der Hauptgrund“, wurde Botnan zitiert.