Preuß? "Muss eine unheimliche Genugtuung sein"

Die 31-Jährige hat in ihrer Karriere schon mit vielen Rückschlägen zu kämpfen gehabt. Häufig musste sie aufgrund von Infekten während einer Saison aussetzen. 2021 hatte sie sich bei einem Treppensturz kurz vor dem Weltcup in Annecy-Le Grand Bornand am Fuß verletzt, was zu einer erneuten Pause führte.