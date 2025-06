Wirbel um Wechsel! Biathlon-Superstar reagiert

Mit seinem Sieg im Gesamtweltcup ist Biathlet Sturla Holm Laegreid in neue Sphären vorgestoßen. Trotz des Erfolgs kündigte der Norweger kürzlich an, seinen Ausrüster zu wechseln - und zwar von einer heimischen zu einer österreichischen Marke. Das sorgte für Wirbel in seiner Heimat. Nun hat Laegreid die Gründe für den Schritt erklärt, den er als Wechsel „auf die dunkle Seite“ beschrieb.