Dramatische Schilderung: So kam es zu Dahlmeiers Unfall

Auf einer improvisierten Pressekonferenz am Donnerstag berichtete sie: „Wir wussten, dass wir das technisch auf jeden Fall draufhaben und dass es laut der Wettervorhersage - wenn wir in der Nacht starten - alles machbar ist.“

Seilpartnerin teilt ihre Beobachtungen

Krauss schilderte: „Wir waren im Abstieg an der dritten Abseilstelle. Ich war schon unten an der nächsten Abseilstelle, habe das schon vorbereitet. Die Laura ist nachgekommen.“

„Von dem Moment an hat sie sich auch nicht mehr bewegt“

Sie führte weiter aus: „Von dem Moment an hat sie sich nicht mehr bewegt und auch keine Anzeichen mehr von sich gegeben. Ich habe sie gerufen, aber es gab keine Reaktion. Ich habe gesehen, dass sie am Kopf getroffen wurde. Ich wusste, dass sie nur noch eine Chance hat, wenn sofort Hilfe kommt. Für mich war es auch unmöglich, da sicher hinzukommen und klar, die einzige Möglichkeit, ihr noch zu helfen, ist, den Helikopter zu rufen.“

Vorerst kein neuer Bergungsversuch mehr

Am Donnerstag bestätigten die pakistanischen Behörden der dpa , dass es bis auf Weiteres keinen neuen Bergungsversuch von Dahlmeiers Leichnam gibt. Das teilte Faizullah Faraq, der Sprecher der zuständigen Provinzregierung Gilgit-Baltistan, der Agentur mit.

In den Tagen zuvor gab es zwei erfolglose Bergungsaktionen. Am Mittwoch wurde Dahlmeier für tot erklärt. Ihre Angehörigen behalten sich vor, zu einem späteren Zeitpunkt eine Bergung zu veranlassen, wenn sich die Situation am Berg gebessert hat.