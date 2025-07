Biathlon: Kein neuer Dahlmeier-Bergungsversuch!

Bisher konnte Laura Dahlmeier nach ihrem tödlichen Alpin-Unfall in Pakistan nicht geborgen werden. Die Behörden erklären jetzt, wie es weitergeht.

Der Leichnam von Laura Dahlmeier wird vorerst am Unglücksort bleiben. Wie pakistanische Behörden der dpa bestätigt haben, wird es bis auf Weiteres keinen neuen Bergungsversuch geben.

Bergung von Dahlmeier? So geht es weiter

Eine Bergung der am Montag tödlich verunglückten Dahlmeier war bisher durch die andauernde Gefahr von Steinschlägen nicht möglich und soll in Abstimmung mit dem Alpine Club of Pakistan (ACP) auch vorerst nicht mehr versucht werden, bestätigte auch das Management der Olympiasiegerin.