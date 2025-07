Biathlon-Star spricht über „Desaster“

Der schwedische Biathlet Sebastian Samuelsson hat in seiner Karriere schon viel erlebt. Auf eine Sache ist der 28-Jährige jedoch ganz besonders stolz.

„Ich habe nicht viele Herausforderungen gehabt. Ich hatte keine großen Verletzungen, aber eine Herausforderung, auf die ich sehr stolz bin, ist meine Weltmeisterschaft 2023 in Oberhof“, schilderte Samuelsson im Interview mit dem internationalen Biathlonverband IBU. Bei jenem Saisonhöhepunkt startete er denkbar schlecht.

Biathlon-Star blickt auf besonderen Moment zurück

In den folgenden Tagen räumte Samuelsson groß ab und nahm gleich vier weitere Medaillen mit nach Hause. Im Einzel, in der Verfolgung und in der Staffel holte er jeweils Bronze. Im abschließenden Massenstart krönte er sich schließlich mit der Goldmedaille. Aus dem anfänglichen Desaster wurde eine seiner erfolgreichsten Wochen.