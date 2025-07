Biathlon-Trainer monatelang gesperrt

Trainer stellt Auseinandersetzung anders dar

Die Sperre gilt vom 17. Juli 2025 bis zum 18. Januar 2026, in diesem Zeitraum ist es Bricis untersagt, in irgendeiner Funktion am Biathlonsport teilzunehmen. Der 55-Jährige war bei der Weltmeisterschaft 2025 in Lenzerheide mit Rastorgujevs aneinandergeraten. Laut des Athleten kam es dazu, weil er den Trainer dabei erwischte, wie dieser einige seiner Skier entwenden wollte.