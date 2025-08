Biathlon-Legende emotional an Dahlmeier: "Du wirst schmerzlich vermisst!"

Nach dem Tod von Laura Dahlmeier zeigt sich auch ihre frühere Teamkollegin Denise Herrmann-Wick fassungslos. Die 36-Jährige findet emotionale Worte. „Nach Tagen der Stille und Fassungslosigkeit fehlen mir immer noch die richtigen Worte für das, was passiert ist“, schrieb Herrmann-Wick in einem Statement, das sie auf Instagram veröffentlichte.

„Es fällt nicht leicht, Abschied von dir zu nehmen, liebe Laura. Du hast dieser Welt nicht nur herausragende sportliche Momente geschenkt, sondern vor allem Mut, Inspiration und Menschlichkeit“, fügte Herrmann-Wick hinzu. Beide kannten sich gut. Erst gingen sie von 2016 bis 2019 als Biathlon-Athletinnen gemeinsam für Deutschland an den Start, dann waren sie als Expertinnen für das ZDF tätig.

Biathlon-Legende über Dahlmeier: “Du wirst schmerzlich vermisst"

Dahlmeier habe Herrmann-Wick vorgelebt, so betonte die Olympiasiegerin von Peking, ihren Träumen nachzugehen und sich den Herausforderungen des Lebens zu stellen: „Ein kleiner Trost ist es zu wissen, dass du an dem Ort warst, der dir die größte Erfüllung gegeben hat – in deinen geliebten Bergen.“