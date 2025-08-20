Laura Dahlmeiers Mutter rührt Fans mit besonderem Andenken

Erstmals seit dem Unfall-Tod der ehemaligen Biathletin Laura Dahlmeier hat sich ihre Mutter wieder in den sozialen Medien gemeldet.
Dahlmeiers Mutter rührt Fans
Auf dem Instagram-Account ihrer Schmuckwerkstatt postete Susi Dahlmeier eine neue Kreation - die offensichtlich dem Andenken an ihre verunglückte Tochter gewidmet ist.
„Es ist wie ein stilles Gebet“
Die gelernte Goldschmiedin Susi Dahlmeier, die in der Gemeinde Krün eine Schmuckwerkstatt betreibt, präsentierte eine Anhängerkette mit dem Namen „Brücke ins Paradies“.
Zu sehen sind stilisierten Berge, von denen aus eine Brücke mit einem Herz zu einem Stern führt. Ein geschwungenes „L“, das offensichtlich für „Laura“ steht, ist darunter graviert.
„Dieses Schmuckstück sagt mehr als tausend Worte. Es erzählt von einem Leben, das Spuren hinterlassen hat. Von einer Seele, die niemals vergessen wird. Es ist wie ein stilles Gebet und ein Zeichen der Verbundenheit über alle Grenzen hinweg“, schrieb eine Nutzerin unter das Bild des Trauerschmucks. Eine andere kommentierte: „Laura ist bestimmt gut über die Brücke ins Paradies gekommen und wacht nun als Schutzengel über euch.“
Die 31-jährige Laura Dahlmeier verunglückte am 28. Juli 2025 in Pakistan beim Bergsteigen. Im Karakorum-Gebirge war die zweifache Biathlon-Olympiasiegerin und siebenmalige Weltmeisterin mit ihrer Seilpartnerin am Laila Peak unterwegs, als sie in einer Höhe von 5.700 Metern von Steinschlag getroffen wurde.