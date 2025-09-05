Biathlon-DM: Teilnehmer, Zeitplan, Live-Stream! Alle Infos zu den Deutschen Meisterschaften

SPORT1 05.09.2025 • 10:00 Uhr Eines der großen Sommer-Highlights im Biathlon steht am Wochenende auf dem Programm. Im Bayerischen Wald finden die Deutschen Meisterschaften statt.

Eines der großen Sommer-Highlights für Wintersport-Fans steht bevor: Von Freitag bis Sonntag kämpfen die Biathletinnen und Biathleten bei den Offenen Deutschen Meisterschaften am Arber um Titel und Medaillen. Im Bayerischen Wald finden am Freitag zunächst die Rennen im verkürzten Einzel statt, ehe am Samstag und Sonntag die Sprint- und Verfolgungswettbewerbe starten.

Mit dabei ist auch Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß. „Es ist ein schönes Gefühl, endlich wieder eine Startnummer zu tragen und den aktuellen Trainingsstand im Wettkampf zu überprüfen“, sagte die 31-Jährige voller Vorfreude: „Die Ausgangslage ist für mich sehr entspannt – ich möchte einfach sehen, was schon gut funktioniert und an welchen Punkten ich bis zum Winter noch nachjustieren muss.“

Sie sei „sehr zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Vorbereitung“, führte die Weltmeisterin in der Verfolgung aus: „Bislang konnte ich mein Training wie geplant durchziehen und hatte keine größeren Ausfälle. Natürlich bleiben kleinere Blessuren im Trainingsalltag nicht aus, aber diese konnte ich gut kompensieren.“ Für sie sei im Sommer „die größte Herausforderung“ gewesen, „die zahlreichen Termine so in den Plan zu integrieren, dass die Regeneration nicht zu kurz kommt“.

Sind die Rennen live zu verfolgen?

Eine Live-Übertragung der sechs Rennen im Free-TV wird es nicht geben. Allerdings plant der Deutsche Skiverband wohl, einen kostenlosen Live-Stream auf seinem offiziellen YouTube-Kanal zur Verfügung zu stellen.

Bereits im vergangenen Jahr wurden die Meisterschaften auf dem DSV-YouTube-Kanal übertragen. Der Link dazu wird wahrscheinlich in den kommenden Tagen in den sozialen Netzwerken des DSV veröffentlicht.

Der Zeitplan der Deutschen Biathlon-Meisterschaften

Freitag, 05. September

Kurz-Einzel der Männer - Start um 11:00 Uhr

Kurz-Einzel der Frauen - Start um 14:00 Uhr

Samstag, 06. September

Sprint der Männer - Start um 11:00 Uhr

Sprint der Frauen - Start um 14:00

Sonntag, 07. September

Verfolgung der Männer - Start um 11:00 Uhr

Verfolgung der Frauen - Start um 14:00 Uhr

Welche DSV-Athleten stehen am Start?

Frauen

Marlene Fichtner (SC Traunstein)

Selina Grotian (SC Mittenwald)

Janina Hettich-Walz (SC Schönwald e.V.)

Franziska Preuß (SC Haag)

Julia Tannheimer (DAV Ulm)

Vanessa Voigt (SV Rotterode)

Männer

Philipp Horn (SV Eintracht Frankenhain)

Simon Kaiser (WSV Oberhof)

Philipp Nawrath (SK Nesselwang)

Roman Rees (SV Schauinsland)

Danilo Riethmüller (WSV Clausthal-Zellerfeld)

Justus Strelow (SG Stahl Schmiedeberg)

David Zobel (SC Partenkirchen)

DSV-Trio fehlt bei Meisterschaften

Ein etabliertes Trio fehlt: Sophia Schneider, Johanna Puff und Johannes Kühn. „Sophia hat derzeit etwas Knieprobleme, wahrscheinlich eine Überlastung von dem doch sehr harten Training. Johanna und Johannes sind aufgrund von Infekten einfach noch nicht soweit, wieder Wettkämpfe laufen zu können“, erklärte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling.

