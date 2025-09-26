Dahlmeier wird besondere Ehre zuteil

SPORT1 26.09.2025 • 13:33 Uhr Laura Dahlmeier wird eine besondere Ehre zuteil. In ihrer Heimatstadt wird ein Park nach ihr benannt.

Nach ihrem tragischen und tödlichen Unfall wird Laura Dahlmeier in ihrer Heimat eine besondere Ehre zuteil. In Garmisch-Partenkirchen wird ein Park nach ihr benannt. Das beschloss der Gemeinderat einstimmig.

Am Kurpark an der Schnitzschulstraße war nach Dahlmeiers Unglück eine improvisierte Gedenkstätte eingerichtet worden. Zudem hat Dahlmeiers Heimatverein, der Skiclub Partenkirchen, dort seinen Sitz.

„Dass wir den Park, in dem Laura oft gefeiert wurde und den sie mit ihrer Heimat eng verbunden hat, nun dauerhaft nach ihr benennen, ist ein klares Bekenntnis unserer Gemeinde“, sagte Bürgermeisterin Elisabeth Koch.

„Der Laura-Dahlmeier-Park wird ein Ort des Gedenkens, der Dankbarkeit und der Inspiration sein – für heutige und kommende Generationen.“

Dahlmeiers Familie stimmte zu

Weiter gab die CSU-Politikerin an, dass Dahlmeiers Angehörige sich die Umbenennung ausdrücklich erwünscht haben sollen.

Dahlmeier war im Juli nach einem Berg-Unglück in Pakistan tödlich verunglückt. Auf einer Höhe von 5700 Metern war sie am Berg Laila Peak von einem Steinschlag getroffen worden.