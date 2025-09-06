DM: Preuß nur Sechste im Sprint - Hettich-Walz siegt erneut

SID 06.09.2025 • 15:56 Uhr Die Favoritin kann sich gegen die nationale Konkurrenz erneut nicht durchsetzen.

Biathletin Franziska Preuß hat auch in ihrem zweiten Rennen seit dem Gesamtweltcupsieg einen Titel bei den Deutschen Meisterschaften verpasst. Die 31-Jährige landete im Sprint über 7,5 Kilometer mit zwei Schießfehlern nur auf dem sechsten Rang. Wie am Freitag im Einzel siegte die fehlerfreie Janina Hettich-Walz nach ihrem Comeback nach Babypause. Selina Grotian und Charlotte Gallbronner komplettierten am Samstag das Podium.

Bei den Männern holte sich über 10 Kilometer Roman Rees den Titel vor Philipp Nawarath und Justus Strelow. Im Einzel am Freitag hatte Philipp Horn triumphiert.

Die Skiroller-Rennen im Bayerischen Wald stehen auch im Zeichen der Trauer um die beim Bergsteigen verunglückte Ex-Athletin Laura Dahlmeier. Unter anderem gab es am Freitag im Stadion eine Schweigeminute. Auf der Anzeigetafel wurde ein Highlight-Clip aus Dahlmeiers Karriere eingespielt.