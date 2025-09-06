Biathletin Franziska Preuß hat auch in ihrem zweiten Rennen seit dem Gesamtweltcupsieg einen Titel bei den Deutschen Meisterschaften verpasst. Die 31-Jährige landete im Sprint über 7,5 Kilometer mit zwei Schießfehlern nur auf dem sechsten Rang. Wie am Freitag im Einzel siegte die fehlerfreie Janina Hettich-Walz nach ihrem Comeback nach Babypause. Selina Grotian und Charlotte Gallbronner komplettierten am Samstag das Podium.
DM: Preuß nur Sechste im Sprint - Hettich-Walz siegt erneut
Die Favoritin kann sich gegen die nationale Konkurrenz erneut nicht durchsetzen.
Platz sechs für Franziska Preuß
© IMAGO/Deubert/SID/IMAGO/Harald Deubert
Bei den Männern holte sich über 10 Kilometer Roman Rees den Titel vor Philipp Nawarath und Justus Strelow. Im Einzel am Freitag hatte Philipp Horn triumphiert.
Die Skiroller-Rennen im Bayerischen Wald stehen auch im Zeichen der Trauer um die beim Bergsteigen verunglückte Ex-Athletin Laura Dahlmeier. Unter anderem gab es am Freitag im Stadion eine Schweigeminute. Auf der Anzeigetafel wurde ein Highlight-Clip aus Dahlmeiers Karriere eingespielt.
Am Sonntag werden zum Abschluss (11.00 und 13.30 Uhr) die Medaillen in der Verfolgung vergeben. Die Weltcup-Saison beginnt am 29. November in Östersund. Höhepunkt des Winters sind die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo (6. bis 22. Februar 2026).