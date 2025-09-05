Biathlon: Überraschung bei Deutscher Meisterschaft

Niklas Trettin 05.09.2025 • 16:06 Uhr Gesamtweltcupsiegerin Franziska Preuß muss sich bei den Deutschen Biathlon-Meisterschaften im Einzel geschlagen geben. Der Titel geht überraschend an eine Teamkollegin, die nach einer Babypause ihr Comeback feiert.

Biathletin Franziska Preuß hat in ihrem ersten Rennen seit dem Gesamtweltcupsieg den Titel bei den Deutschen Biathlon-Meisterschaften knapp verpasst. Die 31-Jährige landete im verkürzten Einzel über 12,5 Kilometer mit einer Strafrunde auf Rang zwei hinter der fehlergleichen Janina Hettich-Walz, die sich überraschend mit 27 Sekunden Vorsprung durchsetzte.

Dritte wurde die fehlerfreie Vanessa Voigt bei der Rückkehr nach ihrem gesundheitlich bedingten Saison-Abbruch. Hettich-Walz, Gewinnerin der Silbermedaille bei der Weltmeisterschaft 2024, ließ die vergangene Weltcup-Saison aus und wurde im Februar erstmals Mutter. Nun kehrte sie mit einem Achtungserfolg zurück.

Horn siegt bei den Männern

Wenige Stunden zuvor lief Philipp Horn bei den Männern im Kurz-Einzel über 15 Kilometer bei widrigen Bedingungen zum Sieg. Der 30-Jährige kam nach 37:21,1 Minuten und vier Schießfehlern als Erster ins Ziel und verteidigte damit seinen Titel aus dem Vorjahr. Auch ein Sturz kurz nach dem Start brachte ihn nicht aus dem Konzept.

Platz zwei ging an Lucas Fratzscher, der 27,3 Sekunden hinter Horn lag. Justus Strelow wurde Dritter. Dahinter reihten sich Benjamin Menz, Franz Schaser, Leonhard Pfund, Elias Seidl, Danilo Riethmüller, David Zobel und Roman Rees ein. Philipp Nawrath landete nach acht Fehlern auf Rang 15.

Trauer um Laura Dahlmeier

Die Skiroller-Rennen im Bayerischen Wald stehen auch im Zeichen der Trauer um die beim Bergsteigen verunglückte Ex-Athletin Laura Dahlmeier.

Unter anderem gab es am Freitag im Stadion eine Schweigeminute, auf der Anzeigetafel wurde ein Highlight-Clip aus Dahlmeiers Karriere eingespielt.