Neue Entwicklung in brisanter Biathlon-Affäre

SID 24.09.2025 • 16:56 Uhr In der Kreditkartenaffäre um ihre Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet muss sich Julia Simon nun vor einem Strafgericht verantworten. Sportlich hatte sich die Französin von den Ermittlungen unbeeindruckt gezeigt.

Die zehnmalige Biathlon-Weltmeisterin Julia Simon muss sich in der Kreditkartenaffäre um ihre französische Teamkollegin Justine Braisaz-Bouchet vor dem Strafgericht von Albertville verantworten. Einen entsprechenden Medienbericht der Zeitung Dauphiné Libéré bestätigte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch der Nachrichtenagentur AFP. Simon muss sich demnach wegen Diebstahls- und Betrugsvorwürfen verantworten.

Braisaz-Bouchet und ein weiteres Mitglied des Stabs der französischen Nationalmannschaft hatten jeweils Klage eingereicht, Simon wird vorgeworfen, deren Kreditkarten für Bestellungen missbraucht zu haben. Einkäufe im Wert von „etwa 2300 Euro“ waren an die Adresse der Gesamtweltcupsiegerin der Saison 2022/23 geliefert worden. Die 28-Jährige bestritt die Vorwürfe stets, reichte ihrerseits Klage gegen Unbekannt wegen Identitätsbetrugs ein.

Nach Kreditkartenaffäre: Simon wurde wieder ins Team integriert

Die Taten sollen sich während eines Trainingslagers im Sommer 2022 in Norwegen ereignet haben. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe war Simon im Jahr 2023 zwischenzeitlich vom Mannschaftstraining der Französinnen ausgeschlossen und im Oktober kurz in Gewahrsam genommen worden. Für die Winter-Saison wurde sie aber wieder ins Team integriert.