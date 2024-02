Biathlon-WM: Privat verfeindet - sportlich trotzdem ein Dream Team

Justine Braisaz-Bouchet und Julia Simon sangen Seite an Seite lautstark die Marseillaise, doch schon bei der gemeinsamen Sieger-Pressekonferenz nutzten sie lieber Teamkollege Eric Perrot als Puffer zwischen sich. Denn eigentlich sind die beiden französischen Gold-Gewinnerinnen in der Mixed-Staffel persönlich verfeindet.

Zwischen Braisaz-Bouchet und Simon herrscht Funkstille, kommuniziert wird nur über Anwälte. Die beiden befinden sich seit vergangenem Sommer in einer juristischen Auseinandersetzung, Simon war Ende Oktober deshalb sogar kurz in Gewahrsam.

Braisaz-Bouchet wirft der Gesamtweltcupsiegerin des Vorwinters vor, dass sie ihre Kreditkarte für Bestellungen missbraucht habe und hatte deshalb Klage eingereicht. Simon sieht sich als Opfer, reichte Klage gegen Unbekannt wegen Identitätsbetrugs ein. „Mein Name wurde ohne mein Wissen verwendet“, sagte sie der Zeitung Le Dauphine Libere im August.

Biathlon-WM: Simon und Braisaz-Bouchet blenden Konflikt aus

Reden wollen beide in den WM-Tagen von Nove Mesto nun aber nicht mehr über ihren privaten Zwist, nach dem Coup in der Mixed-Staffel geht der Fokus voll auf den Sprint am Freitag (17.20 Uhr LIVETICKER). Dort gehören beide zu den Topfavoritinnen, schließlich läuft die Saison trotz der Streitereien prächtig. Braisaz-Bouchet gewann bereits vier Rennen und trug zwischenzeitlich das Gelbe Trikot, Simon holte zwei Siege.