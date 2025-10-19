Biathlon: Das Loop One Festival heute LIVE im TV, Stream und Ticker

SPORT1 19.10.2025 • 13:00 Uhr Der Biathlonsport feiert Premiere in München. Zum ersten Mal versammeln sich zahlreiche Weltklasse-Athleten in der bayerischen Landeshauptstadt, wo das Loop One Festival steigt. So können Sie das Event heute live verfolgen.

Der Startschuss in die neue Biathlon-Saison fällt in dieser Saison etwas früher als gewohnt. Noch vor dem offiziellen Weltcup-Auftakt in Östersund (ab 29. November) trifft sich die Biathlon-Elite in München beim Loop One Festival. Das Event steigt am 18. und 19. Oktober im Olympiapark.

Zwar werden die Rennen auf Skirollern ausgetragen und keine Weltcup-Punkte vergeben, jedoch können sich Athleten und Fans schon mal auf den Winter einstimmen und einen Einblick erhalten, wer sich in einer besonders guten Frühform befindet.

Ziel des Events ist es, den Biathlon-Sport in die Innenstadt zu bringen und ein neues Publikum anzuziehen. Die Rennen werden von einem vielseitigen Rahmenprogramm mitsamt einer Biathlon-Mitmachstation begleitet.

So können Sie das Loop One Festival heute live verfolgen:

TV : ARD

: Stream: sportschau.de, ARD Mediathek

Die ARD überträgt das Loop One Festival am Sonntagnachmittag ab 15 Uhr. Um 15:30 Uhr wird das Herren-Rennen starten, ehe die Damen um 16:15 Uhr an der Reihe sind.

Zudem wird es einen Stream unter sportschau.de und in der ARD-Mediathek geben.

Bereits am Samstag waren die Para-Biathleten und die besten Jugend-Athleten an der Reihe. Am Sonntagvormittag stieg die Qualifikation für das Hauptrennen. Die ARD ist aber nur bei den Hauptrennen live mit dabei.

Biathlon in München heute live: Wer startet beim Loop One Festival?

Mit dabei sind einige Stars der Szene. Aus deutscher Sicht stehen vor allem Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Philipp Nawrath und Justus Strelow im Fokus. International betrachtet sind Stars wie Lou Jeanmonnot, Lisa Vitozzi, Quentin Fillion-Maillet und Sturla Holm Laegreid mit von der Partie.

Mit Franziska Preuß und Dorothea Wierer haben hingegen zwei Top-Athletinnen den Start kurzfristig abgesagt.

Damen:

Deutschland: Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Selina Kastl, Anna Weidel

Selina Grotian, Janina Hettich-Walz, Selina Kastl, Anna Weidel Norwegen: Ranghild Femsteinevik, Maren Kirkeeide, Karoline Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold

Ranghild Femsteinevik, Maren Kirkeeide, Karoline Knotten, Ingrid Landmark Tandrevold Frankreich: Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Jeanne Richard, Julia Simon

Lou Jeanmonnot, Oceane Michelon, Jeanne Richard, Julia Simon Schweden: Ella Halvarsson, Anna Magnusson, Johanna Nordqvist, Johanna Skottheim

Ella Halvarsson, Anna Magnusson, Johanna Nordqvist, Johanna Skottheim Italien: Michela Carrara, Lisa Vittozzi

Michela Carrara, Lisa Vittozzi Österreich: Anna Gandler, Lisa Theresa Hauser, Lara Wagner

Anna Gandler, Lisa Theresa Hauser, Lara Wagner Schweiz: Amy Baserga, Aita Gasparin, Lena Häcki-Gross, Lea Meier

Herren:

Deutschland: Lucas Fratzscher, Philipp Nawrath, Roman Rees, Justus Strelow

Lucas Fratzscher, Philipp Nawrath, Roman Rees, Justus Strelow Norwegen: Johannes Dale-Skjevdal, Isak Frey, Sturla Holm Laegreid, Martin Uldal, Vebjoern Soerum

Johannes Dale-Skjevdal, Isak Frey, Sturla Holm Laegreid, Martin Uldal, Vebjoern Soerum Frankreich: Fabien Claude, Quentin Fillion-Maillet, Emilien Jacquelin, Eric Perrot

Fabien Claude, Quentin Fillion-Maillet, Emilien Jacquelin, Eric Perrot Schweden: Oscar Andersson, Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma

Oscar Andersson, Viktor Brandt, Jesper Nelin, Martin Ponsiluoma Italien: Didier Bionaz, Daniele Cappellari, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer

Didier Bionaz, Daniele Cappellari, Tommaso Giacomel, Lukas Hofer Österreich: Simon Eder, Patrick Jakob, David Komatz

Simon Eder, Patrick Jakob, David Komatz Schweiz: Joscha Burkhalter, Matthias Riebli, Gion Stalder

Biathlon in München heute live: So funktioniert das Loop One Festival

Zunächst geht es für die Teilnehmer darum, sich in den Qualifikationsläufen für das Finale zu qualifizieren. An diesem werden jeweils 15 Damen und Herren teilnehmen.