Biathlon-Talent verkündet Liebe zu Weltmeister!

SPORT1 29.10.2025 • 14:04 Uhr Biathlon-Talent Gaia Brunello hat ihre Liebe zu einem früheren Topstar bekanntgegeben.

Die italienische Biathletin Gaia Brunello hat ihre Beziehung zum ehemaligen Topstar Dominik Windisch bekanntgegeben.

Auf Instagram teilte die 22-Jährige vertraute Urlaubsfotos aus Sizilien mit dem 35-Jährigen, der 2022 seine Karriere beendet hatte. Zudem versah sie den Beitrag mit dem Hashtag „inlove“ (verliebt).

Windisch, der inzwischen als Jugendtrainer tätig ist, hat in seiner Karriere dreimal Olympia-Bronze gewonnen und ist Massenstart-Weltmeister von 2019.

Biathlon: Brunello wechselte zum brasilianischen Verband