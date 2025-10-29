Newsticker
Biathlon>

Biathlon-Talent verkündet Liebe zu Weltmeister!

Biathlon-Talent verkündet Beziehung

Biathlon-Talent Gaia Brunello hat ihre Liebe zu einem früheren Topstar bekanntgegeben.
Gaia Brunello geht für den brasilianischen Verband an den Start
Gaia Brunello geht für den brasilianischen Verband an den Start
© IMAGO/Harald Deubert
SPORT1
Biathlon-Talent Gaia Brunello hat ihre Liebe zu einem früheren Topstar bekanntgegeben.

Die italienische Biathletin Gaia Brunello hat ihre Beziehung zum ehemaligen Topstar Dominik Windisch bekanntgegeben.

Auf Instagram teilte die 22-Jährige vertraute Urlaubsfotos aus Sizilien mit dem 35-Jährigen, der 2022 seine Karriere beendet hatte. Zudem versah sie den Beitrag mit dem Hashtag „inlove“ (verliebt).

Windisch, der inzwischen als Jugendtrainer tätig ist, hat in seiner Karriere dreimal Olympia-Bronze gewonnen und ist Massenstart-Weltmeister von 2019.

Biathlon: Brunello wechselte zum brasilianischen Verband

Brunello hat 2024 Aufmerksamkeit erregt, als sie vom italienischen Verband in den brasilianischen wechselte.

Sie trainiert jedoch weiterhin in Südtirol - mit dem Ziel, sich für den Olympia-Start 2026 in Cortina d’Ampezzo zu qualifizieren.

