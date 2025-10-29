Biathlon-Talent verkündet Liebe zu Weltmeister!

Die italienische Biathletin Gaia Brunello hat ihre Beziehung zum ehemaligen Topstar Dominik Windisch bekanntgegeben.
Biathlon-Talent verkündet Beziehung
Biathlon-Talent Gaia Brunello hat ihre Liebe zu einem früheren Topstar bekanntgegeben.
Gaia Brunello geht für den brasilianischen Verband an den Start
© IMAGO/Harald Deubert
Auf Instagram teilte die 22-Jährige vertraute Urlaubsfotos aus Sizilien mit dem 35-Jährigen, der 2022 seine Karriere beendet hatte. Zudem versah sie den Beitrag mit dem Hashtag „inlove“ (verliebt).
Windisch, der inzwischen als Jugendtrainer tätig ist, hat in seiner Karriere dreimal Olympia-Bronze gewonnen und ist Massenstart-Weltmeister von 2019.
Biathlon: Brunello wechselte zum brasilianischen Verband
Brunello hat 2024 Aufmerksamkeit erregt, als sie vom italienischen Verband in den brasilianischen wechselte.
Sie trainiert jedoch weiterhin in Südtirol - mit dem Ziel, sich für den Olympia-Start 2026 in Cortina d’Ampezzo zu qualifizieren.