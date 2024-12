Brasilien statt Italien: Biathlon-Talent mit kuriosem Wechsel

Ungewöhnlicher Wechsel im Biathlon : Wie die 22-jährige Gaia Brunello am vergangenen Donnerstag bekannt gab, wird sie künftig nicht mehr für Italien, sondern für den brasilianischen Verband an den Start gehen.

„Lange Zeit haben viele Leute über die Möglichkeit gescherzt, dass ich das Land wechseln könnte“, erklärte Brunello, deren Mutter Brasilianerin ist, im Gespräch mit Nordic Magazine . „Zuerst habe ich es nicht ernst genommen, aber mit der Zeit reiften die Witze darüber zu echten Gedanken in mir.“

Ein entscheidender Impuls für Brunellos Entscheidung war die Geschichte des Ski-Stars Lucas Pinheiro Braathen, der ebenfalls die Nation wechselte. „Als ich dieses Jahr seine Heldentaten sah, fühlte ich mich unglaublich motiviert“, erklärte sie. „Da wurde mir klar, dass es nicht nur eine Möglichkeit war, nach Brasilien zu gehen, sondern auch der einzige Weg, um weiterhin das zu tun, was ich liebe, nämlich Biathlon.“

Biathletin wandelt auf den Spuren von Pinheiro Braathen

Trotzdem hat Brunello ehrgeizige Pläne. „Ich träume von der Chance, Brasilien bei den Olympischen Spielen in meinem Land zu vertreten“, betonte sie mit Blick auf die Winterspiele 2026 in Cortina d’Ampezzo: „Das wäre ein unvergesslicher Erfolg und ein Meilenstein für meine Karriere.“

„Die Sportart steckt in Brasilien noch in den Kinderschuhen“

Brunello ist sich jedoch bewusst, dass noch viel Arbeit bevorsteht. „Die Sportart steckt in Brasilien noch in den Kinderschuhen, aber es besteht Interesse an der Entwicklung der Disziplin“, erklärte die 22-Jährige. „Der Sport entwickelt sich weiter, und ich hoffe, dass ich zu seinem Wachstum auf internationaler Ebene beitragen kann.“