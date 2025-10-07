Biathlon: ZDF regelt Nachfolge für verstorbene Laura Dahlmeier

SPORT1 07.10.2025 • 13:33 Uhr Der öffentlich-rechtliche Sender macht nach dem tragischen Unfalltod von Laura Dahlmeier im Sommer Denise Herrmann-Wick zur alleinigen Biathlon-Expertin.

Laura Dahlmeier war nicht nur mehrfache Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Biathlon. Im Anschluss an ihre erfolgreiche Karriere brachte sie ihr Wissen und ihre Erfahrung auch als Expertin für das ZDF ein.

Nach ihrem tragischen Unfalltod Ende Juni beim Bergsteigen in Pakistan wird sie beim öffentlichen-rechtlichen Sender für die kommende Saison nicht ersetzt.

Stattdessen wird Denise Herrmann-Wick, die sich in der vergangenen Saison noch die Expertenrolle mit Dahlmeier teilte, als alleinige Expertin bei den Biathlon-Übertragungen fungieren.

Dies geht aus einer Presseinformation des Senders hervor, in der Herrmann-Wick als alleinige Expertin für Biathlon aufgeführt ist.

Biathlon: ZDF-Sportchef würdigt Laura Dahlmeier

ZDF-Sportchef Yorck Polus würdigte Dahlmeier als „eine ­Ausnahmeathletin, die auch abseits des Profisports immer neue Wege ging". Sie habe dem ZDF-Publikum den Biathlonsport kenntnisreich und authentisch nahegebracht.

Neben Herrmann-Wick werden bei den Biathlon-Übertragungen des Zweiten weiterhin Sven Fischer und Volker Grube als Kommentatoren sowie Alexander Ruda als Moderator im Einsatz sein.