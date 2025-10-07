Biathlon: ZDF regelt Nachfolge für verstorbene Laura Dahlmeier

Laura Dahlmeier war nicht nur mehrfache Olympiasiegerin und Weltmeisterin im Biathlon. Im Anschluss an ihre erfolgreiche Karriere brachte sie ihr Wissen und ihre Erfahrung auch als Expertin für das ZDF ein.
ZDF ersetzt Dahlmeier nicht
Nach ihrem tragischen Unfalltod Ende Juni beim Bergsteigen in Pakistan wird sie beim öffentlichen-rechtlichen Sender für die kommende Saison nicht ersetzt.
Stattdessen wird Denise Herrmann-Wick, die sich in der vergangenen Saison noch die Expertenrolle mit Dahlmeier teilte, als alleinige Expertin bei den Biathlon-Übertragungen fungieren.
Dies geht aus einer Presseinformation des Senders hervor, in der Herrmann-Wick als alleinige Expertin für Biathlon aufgeführt ist.
Biathlon: ZDF-Sportchef würdigt Laura Dahlmeier
ZDF-Sportchef Yorck Polus würdigte Dahlmeier als „eine Ausnahmeathletin, die auch abseits des Profisports immer neue Wege ging". Sie habe dem ZDF-Publikum den Biathlonsport kenntnisreich und authentisch nahegebracht.
Neben Herrmann-Wick werden bei den Biathlon-Übertragungen des Zweiten weiterhin Sven Fischer und Volker Grube als Kommentatoren sowie Alexander Ruda als Moderator im Einsatz sein.
Die ersten Übertragungen der neuen Saison stehen für das ZDF vom 2. bis 7. Dezember mit dem Weltcup in Östersund auf dem Programm.