Trotz Formkrise: Biathlon-Star bekommt Weltcup-Wildcard

Niklas Senger 06.10.2025 • 14:28 Uhr Ingrid Landmark Tandrevold darf trotz der verpassten Qualifikationskriterien und anhaltender Formkrise für das norwegische Biathlon-Team starten. Für den Saisonauftakt in Östersund erhält sie einen Bonus.

Eigentlich hätte die Biathlonsaison 2025/26 für Ingrid Landmark Tandrevold mit einer Enttäuschung beginnen müssen. Die Norwegerin erfüllte keines der festgelegten Qualifikationskriterien für das Weltcup-Aufgebot, dennoch wird Tandrevold in weniger als zwei Monaten für Norwegen an den Start gehen.

Um sich für den Weltcupauftakt im schwedischen Östersund zu qualifizieren, müssen die norwegischen Biathleten und Biathletinnen eigentlich eines der zwei intern festgelegten Qualifikationskriterien erfüllen.

Dazu zählen eine Platzierung innerhalb der Top 15 des Gesamtweltcups im Vorjahr oder eine Platzierung in den Top 6 bei einem Einzelrennen der Weltmeisterschaft in Lenzerheide.

„Außergewöhnliche Ergebnisse“ retten Biathlon-Weltmeisterin

Tandrevold hatte keine der Bedingungen erfüllt, erhält ihr Teilnahmeticket als viermalige Weltmeisterin aber dennoch zugesprochen. Als Grund führte der norwegische Verband am Wochenende „außergewöhnliche Ergebnisse“ in der Vergangenheit an.

Diese Erfolge gleichen offenbar auch eine zuletzt deutliche Formschwäche aus. Nachdem sich Tandrevold zu Beginn der Vorsaison einer Herz-Operation unterziehen musste, hatte sie anschließend mit ihrer Form zu kämpfen. Seit ihrem Comeback im Weltcup konnte die Norwegerin nur zu einem überraschenden Sprintsieg in Nove Mesto laufen.

Auch in der Sommerpause konnte Tandrevold bisher jedoch nicht zu alter Stärke zurückfinden und fiel bei zahlreichen Vorbereitungsrennen weit hinter ihren Teamkolleginnen zurück.